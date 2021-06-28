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【TSLA電動車】Tesla回收中國逾28萬輛電動車　佔中國總銷量超過9成

商業 12:00 2021/06/28

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Tesla在中國市場宣布電動車回收計劃，佔Tesla在中國市場總銷量的9成。（法新社圖片）

Tesla在中國市場宣布電動車回收計劃，包括2019年後在當地銷售的逾28.8萬輛純電動車，佔Tesla在中國市場總銷量的9成。

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據日經中文網報道，回收的Tesla電動車包括2019年1月至11月進口的「Model 3」，約3.6萬輛；2019年12月至2021年6月的中國產「Model 3」，約21.1萬輛；以及今年1月至6月的中國產「Model Y」，約3.9萬輛。

報道引述調查公司MarkLines的統計顯示，Tesla在2019年1月至今年5月的在華銷量大約30.4萬輛。

Tesla表示將會為顧客免費提供遠程軟體更新，消除故障，用戶無需到店。據指，Tesla電動車故障與自動駕駛的控制系統有關，在部分情況下，車輛會突然加速。

Tesla日前在網誌上發文稱，「會嚴格按照中國要求，不斷完善和提升安全性」。事實上，中國政府部門、消費者自今年起開始批評Tesla電動車的品質問題，令Tesla急需應對。

全球汽車業銷量回升　研究料今年回彈至8300萬輛

【電動車】通用汽車加速發展電動車　擬加大投資30%至逾2700億元

責任編輯：葉泳珊

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