【英國疫情】國防參謀長確診 國防大臣等官員需隔離

英媒報道，英國國防參謀長卡特確診新冠肺炎，英國國防大臣及6名軍方高官需自我隔離。英國國防部發言人表示，卡特在例行新冠肺炎檢測中確診。英國陸軍總司令等人因最近與卡特一同出席會議，由周一（28日）起開始在家辦公。

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國防部發表聲明證實，現年62歲的卡特（Nick Carter）新冠肺炎檢測結果呈陽性。國防部周日（27日）表示， 卡特上周曾與英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）等會面，後者正自我隔離。

據悉，卡特上周五（25日）曾到威爾特郡（Wiltshire）出席活動，上周四（24日）亦曾到牛津郡（Oxfordshire）出席會議，而上周四與會人士包括英國海軍、空軍、戰略司令部負責人。

英國媒體《電訊報》（The Telegraph）報道，英國國民保健服務（NHS）測試及追蹤部門已要求上述人士，接受居家隔離。

另外，陸軍參謀總長史密斯（Mark Carleton-Smith）及卡特副手上周亦一同參加會議。兩人與卡特雖有保持一定距離，正在等待PCR檢測結果，周末起已接受隔離，也由周一起在家工作。

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英國國會議員上周曾警告，北約盟友對英國派駐未完成疫苗接種的軍人到海外感到憂慮。英國工黨批評政府未能保護軍人，但英國國防部強調95%海外軍人已最少接種1劑疫苗，61%已完成接種，更堅稱按年齡組別次序為軍人接種是正確做法。

責任編輯：李俊儀