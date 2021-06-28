  • 25°C
香港時間 : 2021628日 (一) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】國防參謀長確診 國防大臣等官員需隔離

環球政治 12:28 2021/06/28

分享：

英媒報道，英國國防參謀長卡特確診新冠肺炎，英國國防大臣及6名軍方高官需自我隔離。英國國防部發言人表示，卡特在例行新冠肺炎檢測中確診。英國陸軍總司令等人因最近與卡特一同出席會議，由周一（28日）起開始在家辦公。

新冠疫苗唔夠對抗社區感染？ 世衛倡繼續做好防疫 【下一頁】

國防部發表聲明證實，現年62歲的卡特（Nick Carter）新冠肺炎檢測結果呈陽性。國防部周日（27日）表示， 卡特上周曾與英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）等會面，後者正自我隔離。

據悉，卡特上周五（25日）曾到威爾特郡（Wiltshire）出席活動，上周四（24日）亦曾到牛津郡（Oxfordshire）出席會議，而上周四與會人士包括英國海軍、空軍、戰略司令部負責人。

英國媒體《電訊報》（The Telegraph）報道，英國國民保健服務（NHS）測試及追蹤部門已要求上述人士，接受居家隔離。

另外，陸軍參謀總長史密斯（Mark Carleton-Smith）及卡特副手上周亦一同參加會議。兩人與卡特雖有保持一定距離，正在等待PCR檢測結果，周末起已接受隔離，也由周一起在家工作。

英國增逾1.8萬確診 30歲以下成人過半已打首針 【下一頁】

英國國會議員上周曾警告，北約盟友對英國派駐未完成疫苗接種的軍人到海外感到憂慮。英國工黨批評政府未能保護軍人，但英國國防部強調95%海外軍人已最少接種1劑疫苗，61%已完成接種，更堅稱按年齡組別次序為軍人接種是正確做法。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【佛州大樓倒塌】增至9死 火災增加搜救難度
今日
【佛州大樓倒塌】增至9死 火災增加搜救難度
【新冠疫苗】唔夠對抗社區感染？ 世衛倡繼續做好防疫
今日
【新冠疫苗】唔夠對抗社區感染？ 世衛倡繼續做好防疫
夏國賢傳已認出軌 向家人攤牌或離婚
今日
夏國賢傳已認出軌 向家人攤牌或離婚
【佛州大樓倒塌】未發現任何生命跡象 料生還機會渺茫
2021/06/27
【佛州大樓倒塌】未發現任何生命跡象 料生還機會渺茫
【英國疫情】增逾1.8萬確診 30歲以下成人過半已打首針
2021/06/27
【英國疫情】增逾1.8萬確診 30歲以下成人過半已打首針

你可能感興趣

【佛州大樓倒塌】增至9死 火災增加搜救難度
今日 11:35
【佛州大樓倒塌】增至9死 火災增加搜救難度
【新冠疫苗】唔夠對抗社區感染？ 世衛倡繼續做好防疫
今日 09:05
【新冠疫苗】唔夠對抗社區感染？ 世衛倡繼續做好防疫
夏國賢傳已認出軌 向家人攤牌或離婚
今日 08:05
夏國賢傳已認出軌 向家人攤牌或離婚
國防 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 英國 疫苗 陸軍 空軍 海軍

下一篇文章

【東京奧運】拜登或缺席開幕禮 妻子吉爾單獨出席
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版