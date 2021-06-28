【長城汽車】長汽冀2025年實現年銷售400萬輛、營收超6000億元 股價升逾2%（第二版）
當炒股 15:30 2021/06/28
內媒報道，長城汽車 （02333） 董事長魏建軍在長城汽車2025戰略發布會上表示，至2025年長城汽車將實現年銷售400萬輛、新能源汽車佔比80%、營業收入超6000億元（人民幣，下同）的目標。為達成目標，長城汽車未來五年累計研發投入將達到1000億元。長汽周一股價曾高見26.6元，現報26.15元，升2.3%。
長城汽車輪值總裁孟祥軍同場宣布，將於2022年上市「沙龍」品牌第一款電動車產品，定位為豪華智能BEV（Battery Electric Vehicle），進軍全球豪華車市場。
長城汽車泰國羅勇工廠投產 初期年產能8萬輛【下一頁】
根據長汽年報，集團去年汽車銷量約111.6萬輛，營業收入約1033億元。若長汽2025年戰略目標達成，意味其銷量將增長2.6倍，營業收入將增長近5倍。
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編輯：陳健婷