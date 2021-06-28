【港股市況】黑雨除下港股下午1時30分開市　恒指黑期升約34點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

本港今早發出黑色暴雨警告，港股開市前時段及早上交易時段取消，至11時05分改發紅色暴雨警告信號，大市將延遲於下午1時30分開市。港股若跟足ADR走勢，恒生指數午後料高開73點，開報29361點。滙豐 （00005） ADR折合報46.23元，升0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報603.76元，升5.26元或0.9%。

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【大行看法】冠軍分析師張憶東：3因素令第三季震盪加大 新經濟股年底領港股再上衝

【黑色暴雨】天文台再改黃色暴雨警告 港股下午1時30分開市、港股通同步恢復（附安排指引）

即市走勢︰

【11：46】吉利撤回科創板上市申請 大和：調高估值落空、分拆極氪上市有利有弊（第二版）

【11：40】長汽董事長：2025年實現年銷售400萬輛 營收超6000億元

【11：33】內地股市個別發展，上證半日跌近0.1%；深證升1%；創業板指升2.1%。

【11：28】國泰航空料下半年每月燒錢降至10億以下 現金尚餘多少？

【11：23】恒指黑期升約34點，報29281點；道指期貨升21點，報34354點。

【11：08】天文台於上午11時05分發出紅色暴雨警告信號取代黑色暴雨警告信號，港股將於下午1時30分開市。

【11：03】中信集團據稱對華融債務摸底 或參與債務風險化解工作

【10：45】中國中免正式提交香港上市申請 或成為年內最大型新股、集資高達780億

【09：50】金茂入股中國宏泰收購近三成股份 成為主要股東

【09：00】本港上午9時仍未解除黑色暴雨警告，開市前時段及早上交易時段將被取消。

【08：30】中集車輛A股發行價以每股6.96元人民幣定價

【08：00】今日共有2隻新股招股，分別為優趣匯 （新上市編號︰02177） 及喆麗控股（YesAsia 新上市編號︰02209）。

【新股IPO】優趣匯2177今日起招股 入場費約3100元

【新股IPO】喆麗YesAsia2209今日起招股 一手入場費約3363元

【07：45】港股ADR收報29361點，升73點或0.3%；滙豐 （00005） ADR折合報46.23元，升0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報603.76元，升5.26元或0.9%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國5月個人支出意外停滯，反映消費者仍偏向審慎，但通脹數據按月升勢放緩，道指上周五收報34,433點，升237點或0.69%；標指收報4,280點，升14點或0.33%，連續兩日創收市新高；納指收報14,360點，跌9點。

【開市9點半】中港股市齊現動力 消費券7月初登記勢刺激本地消費

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責任編輯︰梁浩碩