【港股市況】恒生指數倒跌19點　阿里巴巴升3%、新股森松國際飈升逾兩倍（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

本港今早發出黑色暴雨警告，港股開市前時段及早上交易時段取消，至11時05分改發紅色暴雨警告信號，大市延遲於下午1時30分開市。港股開報29366點，升78點，其後倒跌。恒生指數收報29268點，跌19點，成交1016億元。恒生科技指數升0.5%，報8276點。阿里巴巴 （09988） 升近3%。體育用品股造好，李寧 （02331） 破頂升逾13%；安踏 （02020） 升逾5%；森松國際 （02155） 首掛升近2.6倍。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【大行看法】冠軍分析師張憶東：3因素令第三季震盪加大 新經濟股年底領港股再上衝

【新股IPO】畢馬威：香港推SPAC機會高 全年港集資料逾4000億

【本港樓市】銀河聯昌證券看好今年樓價升一成 料地產股股息率保持至少4厘

【黑色暴雨】天文台再改黃色暴雨警告 港股下午1時30分開市、港股通同步恢復（附安排指引）

即市走勢︰

【16：34】銀債提早爆搶客戰 券商提供孖展抽長者iBond

【16：30】期指收報29224點，升6點，低水44點。

【16：10】恒生指數收報29268點，跌19點，成交1016億元。恒生科技指數升0.5%，報8276點。阿里巴巴 （09988） 升近3%。體育用品股造好，李寧 （02331） 破頂升逾13%；安踏 （02020） 升逾5%；森松國際 （02155） 首掛升近2.6倍。

【16：00】恒生指數U盤前跌38點，報29249點。

【15：52】朝聚眼科暫錄80億超購43倍 現輕微抽飛、國際配售獲多倍認購（不斷更新）

【15：49】喆麗YesAsia2209今日起招股 孖展尚未足額認購

【15：40】阿里巴巴 （09988） 尾市升近3%，高見225元。

【15：37】石四藥 （02005） 升近14%，破頂高見6.56元，成交3031萬元。

【15：28】優趣匯2177今起招股 孖展尚未足額認購

【15：21】非凡中國 （08032） 升幅擴至逾21%，破頂高見1.46元。

【15：15】贛鋒鋰業 （01772） 跌3%，低見109.9元。

【15：11】港股尾市跌約20點，報29268點。

【15：03】上證全日跌0.03%；深證升近1%；創業板指升近2%。

【15：02】京東 （09618） 升2%，高見305元。

【14：54】諾誠健華 （09969） 升一成，破頂高見29.35元。

【14：53】國華股權 （02938） 跌逾四成，破底低見0.01元，成交23萬元。

【14：50】藥明生物 （02269） 升逾3%，破頂高見147元。

【14：45】東吳水泥 （00695） 升逾四成，破頂高見2.86元，成交461萬元。

【14：37】港股窄幅上落，恒指最新跌55點，報29232點；科指升0.2%，報8254點。

【14：34】恒大系個別發展，恒大物業 （06666） 逆市升半成，高見9.7元；恒大 （03333） 跌近2%；恒大汽車 （00708） 跌0.9%。

【14：32】農夫山泉 （09633） 否認原料來自日本福島，惟股價跌逾3%，低見38.5元。

【14：27】信達生物「達伯舒」獲批第四項適應症 曾漲近6% CFO：明年可望美國上市

【14：26】阿里巴巴 （09988） 逆市升逾2%，ATMX其餘股份向下，騰訊 （00700） 跌0.8%；美團 （03690） 跌0.7%；小米 （01810） 跌0.9%。

【14：25】朗詩綠色生活1965孖展0.76億元、超購0.83倍 國際配售已足額

【14：23】康諾亞2162孖展暫錄303億元 超購96倍

【14：21】撇除工行 （01398） 除淨跌0.2%，友邦 （01299） 領跌，股價跌逾1%，低見95.2元。

【14：20】小鵬汽車9868孖展暫錄約23億、超購2倍 國際配售已足額

【14：10】中油港燃 （08132） 飈升2倍，高見0.475元，成交57萬元。

【14：14】森松國際 （02155） 最新報10.18元，較招股價高3.1倍，曾高見10.76元。

【14：13】五龍動力 （00378） 升幅擴大至1.3倍，高見0.028元，成交496萬元。

【14：11】海生物科技 （06826） 預期中期純利介乎22億至25億元人民幣，按年升6.99倍至8.08倍，股價升逾23%，破頂高見150元。

【14：10】中油港燃 （08132） 復牌後升幅擴大至1.3倍，高見0.4元。

【14：08】波司登 （03998） 最新升一成，破頂高見5.78元。

【14：06】白雲山 （00874） 升逾7%，破頂高見24.2元。

【14：04】方達 （01521） 以最高7200萬美元全購美國生科公司，股價升逾7%，破頂高見9.18元。

【14：00】森松國際 （02155） 升幅擴大至9.5元，較招股價高2.8倍，成交6.1億元。

【新股IPO】森松國際2155掛牌曾彈3倍、一手帳面最多賺7370元 越秀服務6626表現失色

【13：57】百度 （09888） 升近3%，高見197.8元，內地媒體早前指，百度旗下崑崙芯片業務近期成立了獨立新公司—崑崙芯（北京）科技有限公司。

【百度9888】百度芯片業務成立獨立公司崑崙芯 估值達130億人幣

【13：56】中油港燃 （08132） 達成所有復牌條件，股份復牌復升四成，高見0.224元，成交5萬元。

【13：55】復星醫藥 （02196） 升逾8%，高見64.55元；康希諾生物 （06185） 升逾1%，高見428.8元；國藥 （01099） 升0.6%，高見23.55。

【13：54】非凡中國 （08032） 升逾17%，破頂高見1.43元。

【13：51】今日共有兩隻新股首掛，其中森松 （02155） 開報4.96元，高招股價逾倍，最新升8.02元，高招股價逾2倍；越秀服務 （06626） 開報4.8元，較招股價低近2%，最新報4.84元，仍然潛水。

【13：48】大市最新跌近50點，報29239點，跌48點。

【13：46】亞洲資產 （08025） 瀉七成，低見0.35元，成交94萬元。

【13：44】長汽 （02333） 升逾3%，高見26.6元；比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 升逾1%；吉利 （00175） 跌幅收窄至0.6%。

【13：41】美國暫停供應雙抗體療法，君實 （01877） 跌6%，低見61.9元。

【13：39】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，高見225元；騰訊 （00700） 升0.2；美團 （03690） 升0.4%；小米 （01810） 跌0.5%。

【13：38】五龍動力 （00378） 或獲自願有條件全面要約，股價復牌升近六成，高見0.024元，成交85.4萬元。

【13：36】港股最新倒跌，恒指跌約12點報29275點；科指升0.5%，報8279點。

【13：35】除發盈喜的李寧外 （02331） ，其他體育用品股亦造好，安踏 （02020） 升半成，破頂高見189.3元；特步 （01368） 升逾4%，高見14.04元。

【13：34】吉利 （00175） 跌幅收窄至0.6%。

【13：33】李寧 （02331） 升兩成，股價破頂升兩成，高見105.5元。

【盈喜│體育用品股】李寧預計上半年盈利至少增長1.6倍 曾升逾20%晉紅底股

【13：30】港股開報29366點，升78點。吉利 （00175） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【13：15】港股將於1時30分開市，開市前恒指黑期暫窄幅上落，最新升約12點。

【12：38】恒指黑期升幅收窄至9點。

【11：46】吉利撤回科創板上市申請 大和：調高估值落空、分拆極氪上市有利有弊（第二版）

【11：40】長汽董事長：2025年實現年銷售400萬輛 營收超6000億元

【11：33】內地股市個別發展，上證半日跌近0.1%；深證升1%；創業板指升2.1%。

【11：28】國泰航空料下半年每月燒錢降至10億以下 現金尚餘多少？

【11：23】恒指黑期升約34點，報29281點；道指期貨升21點，報34354點。

【11：08】天文台於上午11時05分發出紅色暴雨警告信號取代黑色暴雨警告信號，港股將於下午1時30分開市。

【11：03】中信集團據稱對華融債務摸底 或參與債務風險化解工作

【10：45】中國中免正式提交香港上市申請 或成為年內最大型新股、集資高達780億

【09：50】金茂入股中國宏泰收購近三成股份 成為主要股東

【09：00】本港上午9時仍未解除黑色暴雨警告，開市前時段及早上交易時段將被取消。

【08：30】中集車輛A股發行價以每股6.96元人民幣定價

【08：00】今日共有2隻新股招股，分別為優趣匯 （新上市編號︰02177） 及喆麗控股（YesAsia 新上市編號︰02209）。

【新股IPO】優趣匯2177今日起招股 入場費約3100元

【新股IPO】喆麗YesAsia2209今日起招股 一手入場費約3363元

【07：45】港股ADR收報29361點，升73點或0.3%；滙豐 （00005） ADR折合報46.23元，升0.13元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報603.76元，升5.26元或0.9%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國5月個人支出意外停滯，反映消費者仍偏向審慎，但通脹數據按月升勢放緩，道指上周五收報34,433點，升237點或0.69%；標指收報4,280點，升14點或0.33%，連續兩日創收市新高；納指收報14,360點，跌9點。

【開市9點半】中港股市齊現動力 消費券7月初登記勢刺激本地消費

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責任編輯︰梁浩碩