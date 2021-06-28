▲ 【國泰危機】國泰航空料下半年每月燒錢降至10億以下 現金尚餘多少？

國泰航空 （00293） 上周五舉行分析員會議，國泰航空財務總監沈碧嘉 （Rebecca Sharpe）表示，今年初國泰航空每月現金消耗約13億至19億元，但最新現金流失情況已改善到每月少於15億元，預料下半年每月燒錢降至10億元以下。國泰航空也在會議上更新資產負債情況，至5月底現水平約328億元，意味即使營運情況無改善，國泰航空資金仍可支撐22至32個月營運。

國泰航空今年發債增加現金，令5月底流動資金較去年底的286億元改善。

運力方面，國泰航空目前客運運力只相當於疫情前8%，公司已表未來兩季會逐步提升至10%、30%，預計第三季需求可受惠於美國、英國留學生的需求，而隨多地放寬港人入境限制、航遊氣泡有望推出，預期第4季客運運力可以有更大提升。

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貨運表現上，國泰表示，整體航運市場運力有限，而且海運運費大升，強勁需求下令空運收益率較2020年更見上升。

即使國泰對前景相對樂觀，但券商計及上半年運力恢復遜預期下，大和資本調高國泰全年預測虧損金額，料全年虧76.5億元，也降低2022、23年盈利預測，目標價由7.8元削至7.5元，維持跑贏大市評級。

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編輯：麥德銘