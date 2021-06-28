▲ 【大行看法】冠軍分析師張憶東：3因素令第三季震盪加大 新經濟股年底領港股再上衝

港股上半年表現虎頭蛇尾，冠軍分析師、興業證券全球首席策略分析師張憶東接受本報專訪時認為，港股下半年先抑後揚，3大因素令大市在第三季震盪加大，但隨流動性風險於第四季改善，行業的政策風險亦逐步消除，新經濟股將重現璀璨，帶動港股年底再向上衝。

張憶東表示，港股全年呈兩頭高、中間震盪的態勢，大市經過第二季在區間波動後，下半年走勢受3大因素影響，分別是美股波動、內地房地產及基建投資回落，以及行業政策特別是互聯網政策走向。

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海外風險主要出現在8至9月份，美國聯儲局開始討論縮減買債規模，同時美國經濟復甦力度放緩，但通脹第三季維持高企，令經濟接近滯脹狀態，對投資者來說是負面，加上民主及共和兩黨會於8至9月就拜登的預算方案進行討論，相信會導致美股出現波動，但有關因素只是影響風險偏好，不會對港股基本面構成影響。

中央第三季料化解3大存量風險

張憶東稱，當百年大慶順利度過，中央會趁此機會化解3大存量風險，包括地方債務風險、房地產債務風險及金融機構信用風險，因此下季是風險釋放期。「這就像一個人比較胖，要變得健康便去健身，之後他的抗脂能力，抗風雨能力更強。」

經歷第三季風險釋放後，張憶東認為，隨中美經濟增長的動能減弱，第四季貨幣政策料保持寬鬆，意味市場不再擔憂政策收緊的問題，加上內地互聯網政策風險逐步消除，預期優質成長股將帶動指數向上走，令年底行情璀璨。

全文可看：張憶東：港股第3季添震盪 年底再上衝

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編輯：陳韻妍