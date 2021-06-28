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【佛州大樓倒塌】增至9死 火災增加搜救難度

環球社會熱點 11:35 2021/06/28

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美國佛羅里達州一棟12層高公寓大樓，於上周四凌晨發生倒塌，增至9人遇難。

美國佛羅里達州一棟12層高公寓大樓，於上周四凌晨發生倒塌，增至9人遇難。佛羅里達州官員指大樓倒塌後發生火災增加搜救難度，但消防人員周日（27日）成功控制現場火勢，他們聲稱仍有希望發現倖存者。

【佛州大樓倒塌】未發現任何生命跡象 料生還機會渺茫 【下一頁】

涉事大樓Champlain Towers South建於1981年，位於佛羅里達州邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）。該縣縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）周日表示，救援人員較早前再發現4具遺體，連同早前的5名死者計算，已有9人證實遇難。另外尚有152人下落不明。

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卡瓦表示現場的火勢與濃煙情況為早前的救援工作帶來挑戰，但截至周日已受控。她表示天氣狀況良好，也有助救援人員繼續清除瓦礫及尋找生還者。

佛州倒塌公寓存在結構問題？ 有顧問3年前已警告 【下一頁】

該縣消防救援工作負責人表示，消防部門一共派出400多人前往現場搜救，並安排其中200多人集中處理瓦礫問題，而墨西哥及以色列也有派員到現場協助搜救。

以色列防長甘茨（Benny Gantz）表示，該國派出工程師及搜索專家團隊，而涉事大樓内也有猶太人居住，強調他們將會盡一切努力提供支援。

責任編輯：鄭錦玲

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