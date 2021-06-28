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【Bitcoin】墨西哥億萬富豪支持比特幣　稱其銀行正研究接受比特幣

股市 10:36 2021/06/28

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【Bitcoin】墨西哥億萬富豪支持比特幣　稱其銀行正研究接受比特幣

墨西哥億萬富豪Ricardo Salinas Pliego支持使用Bitcoin比特幣，並於Twitter表示，他的銀行將接受使用比特幣，為該國首間開始接受比特幣的銀行。截至早上10時26分，根據coindesk平台的數據，比特幣報34458美元，24小時升4.3%；以太幣報1969美元，升4.6%；狗狗幣報0.257646美元，升近3%。

Ricardo Salinas Pliego為墨西哥第三大富豪，家族財富估計為158億美元，是Banco Azteca大型銀行業務的所有者。他於Twitter回覆微策略公司創始人Michael Saylor時表示，自己當然推薦使用比特幣，指他和其銀行正努力成為墨西哥首間接受比特幣的銀行。

Michael Saylor在Twitter引用了一段視頻，視頻中Ricardo Salinas Pliego稱比特幣應出現於每位投資者的投資組合中。Ricardo Salinas Pliego去年表示，將大約一成的流動投資組合投資於比特幣。

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【bitcoin】Cathie Wood趁低吸比特幣相關投資　比特幣跌穿33000

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 墨西哥 比特幣

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