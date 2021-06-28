【黑色暴雨】天文台再改黃色暴雨警告　港股下午1時30分開市、港股通同步恢復（附安排指引）

▲ 天文台改發紅色暴雨警告 港股下午1時30分開市

香港天文台今早8時20分發出黑色暴雨警告，於上午11時05分、11時45分，先後更改為紅色暴雨警告信號、黃色暴雨警告信號取代。港股因應今早黑色暴雨警告而暫停交易，根據港交所 （00388） 的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，港股將於下午1時30分開市。上交所、深交所公布今早表示，港股通暫停交易，上交所、深交所於中午表示，港股通會在下午1時30分同步恢復。

香港銀行公會表示，天文台今日改發黑色暴風雨警告信號時，大部分銀行員工已抵達辦公室，因此認為會員銀行可因應情況而採用彈性的處理手法 ，個別銀行可在天氣情況允許下開門營業。公眾人士如欲在黑色暴風雨警告信號生效下前往銀行分行，請留意相關銀行的公佈或瀏灠其網址，以獲取最新資訊。

颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排

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若上午7時後至9時期間解除，開市前時段將被取消。早上交易時段則在解除後兩小時恢復交易（恢復交易的開始時間須為整點或30分）。

若上午9時至11時解除，開市前時段及早上交易時段將被取消，下午交易時段將如常於下午1時開始。

若上午11時後至11時30分期間解除，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1時30分開始。

上午11時30分至中午12時期間解除，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2時開始。

中午12時後始解除，全日停止交易。

黑色暴雨警告生效 上午校及全日制學校停課