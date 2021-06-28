▲ 【新股IPO】喆麗YesAsia2209今日起招股 一手入場費約3363元

喆麗控股（YesAsia 新上市編號︰02209）今日起7月2日招股。香港網上零售商喆麗計劃發行3954萬股，一成於香港發售，集資最多1.3億元，招股價介乎3元至3.33元，每手1,000股，一手入場費約3363元，預計7月9日掛牌。

喆麗主要從事採購及銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，經營網購平台「YesAsia」、「YesStyle」以及「AsianBeauty Wholesale」。根據資料，電訊盈科 （00008） 持有喆麗控股11.16%股權。

喆麗去年收入錄得1.73億美元，按年增長47%，YesStyle貢獻集團9成收入。年內溢利錄得1122萬美元，按年升2.3倍。

公司集資所得約54%用於加強市場營銷工作，以吸納及保留客戶；20.1%用於優化平台內容及資訊科技實力以及創造令人滿意的用戶體驗；16.1%用於提高物流配送實力及倉庫效率；9.8%用於一般營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩