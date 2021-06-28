【bitcoin】比特幣現升3.7%　英國監管機構禁Binance從事受監管活動、但仍可直接交易加密貨幣

▲ 英國監管機構禁Binance從事受監管活動

英國金融行為監管局（FCA）宣布，禁止加密貨幣交易所Binance（幣安）在英國從事任何受監管的活動，因有關實體未持有任何形式的英國授權、註冊或許可，因此不能再英國開展受監管的活動。

據Binance數據，比特幣現報34264.27美元，升3.7%。

Binance發表聲明回應稱，公司去年收購的Binance Market Limited尚未取得監管許可，但FCA的禁令並不會影響公司在Binance.com網站上提供的服務。

FCA昨晚發布通告指，Binance旗下的Binance Market Limited，未有獲得FCA的加密貨幣註冊批准，只要未獲得FCA的書面同意，就不能再在英國從事任何受監管活動。

不過，FCA並不監管加密貨幣的直接交易，因此英國公民仍可在其他司法管轄區使用Binance服務，但若Binance提供加密貨幣衍生品交易，則會受到FCA監管，需要獲得授權。

FCA又提醒消費者，警惕社交媒體對於加密資產投資的廣告，大多數廣告和銷售加密資產投資的公司均沒有獲得FCA授權，若英國投資者投資某些加密資產，出現問題時，將不能透過金融申訴服務機構（FOS）以及金融服務補償計劃（FACS）尋求幫助及索賠。

據外媒引述消息人士指，Binance早前曾向FCA申請，註冊成為加密貨幣公司，但上個月取消申請。監管機構確認指，在FCA密集的介入後，該申請已經被撤銷。

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記者：梁安琪