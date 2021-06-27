美媒引述TikTok前員工：字節跳動可查看美國用戶數據

▲ 有TikTok的前員工向媒體表示，北京母公司字節跳動可以訪問美國的用戶數據。

雖然美國總統拜登撤銷了字節跳動旗下TikTok的禁令，但有TikTok的前員工向媒體表示，北京母公司字節跳動有權限查看美國的用戶數據，並積極參與決策和產品開發，因此對美國用戶的數據隱私感到憂慮。

美國CNBC刊登一篇有關TikTok的報道，訪問多名前TikTok員工，有員工透露工作時間理應是上午10點到晚上7點，但更多是要輪班工作，稱因北京字節跳動高層大量參與了TikTok的決策，希望該公司的加州員工全天都有空。有員工亦表示，字節跳動可以訪問美國用戶數據，並積極參與了決策和產品開發。

有網絡安全專家表示，這可能會使用戶暴露在中國政府的信息要求之下。CNBC引述加州大學一名網絡安全的專家，指中國司法當局或母公司需要這些數據，用戶已經賦予他們移交數據的合法權利。

不過，TikTok發言人在一份聲明指：「我們採用嚴格的訪問控制和嚴格的審批流程，由我們在美國的領導團隊監督，包括加密和安全監控等技術來保護敏感的用戶數據。」

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編輯：區嘉俊