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【開市9點半】中港股市齊現動力　消費券7月初登記勢刺激本地消費

股市 06:45 2021/06/28

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（1）恒指上周連升三日，突破二萬九大關，受惠聯儲局主席鮑威爾重申不急於加息，及內地人行在半年結前向市場「放水」，為近4個月來首次。但總結全周，恒指仍落後內地股市，一周累升1.7%，跑輸上證指數及深證成指一周升2.3%及2.9%。本周焦點落在周五的美國6月非農就業數據，市場預期增加70萬人，將是3月以來最大增幅。港股方面，港股7月1日休市一日，滬深港通6月30日及7月1日休市兩日。

【一周前瞻】6月非農就業人口料回升至70萬　港股七一休市

即睇開市9點半重點：

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（2）財政司司長陳茂波發表網誌表示，消費券計劃正向氣氛將帶動市民的消費意欲，有助發揮「乘數效應」，更廣泛地提振本地經濟。

【電子消費券 】陳茂波：消費券廣泛提振本地經濟　未來一年研推港元數碼貨幣

【電子消費券】電子消費券登記網站正式推出　一文看登記詳情、使用範疇及常見問題

（3）康諾亞生物 （新上市編號：02162） 周三將截止認購，有明星機構站台下，認購反應熱烈，投資者可先了解五大重點。

【新股IPO】康諾亞生物2162抽唔抽？　認購前五大不可不知

（4）小鵬汽車 （新上市編號：09868） 成立僅6年，便變成一家市值逾2,600億港元的巨企，年僅43歲的創辦人如何發跡。

【新股IPO】小鵬汽車市值2600億　創辦人何小鵬年僅43歲

（5）港鐵  （00066）  屯馬綫全線通車，全長達56公里，為慶祝及答謝支持，港鐵將送出10萬張本地單程票。

【港鐵屯馬綫】屯馬綫全線通車、港鐵送10萬張本地單程票 新增宋皇臺、土瓜灣站（圖解屯馬綫各站特點）

（6）民生教育  （01569）  公布，以1.3億元人民幣收購廣東民生在線教育科技51%股權。

民生教育收購大灣區教育機構51%股權　作價1.3億人幣

（7）中證監對中信証券  （06030）  試點開展基金投資顧問業務無異議。

中信証券獲中證監批准開展基金投資顧問業務

（8）內地移動遊戲開發及發行商青瓷遊戲遞交上市申請。騰訊  （00700）  、阿里巴巴  （09988）  以及嗶哩嗶哩  （09626） 分別持有4.99%股權。

【新股IPO】青瓷遊戲赴港申請上市　騰訊阿里B站分別持股5%

（9）農夫山泉 （09633） 澄清，公司研發人員依據拂曉桃的獨特風味，創出類似口味的產品，與拂曉桃產地沒有關聯。及後地方市監局亦指經現場檢查，有關產品的生產原料沒有從日本福島縣採購的情況。

【農夫山泉】產品宣傳以福島白桃作噱頭　農夫山泉否認原料來自日本福島

港股ADR及美股收市：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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