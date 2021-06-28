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德國百靈牌Braun百周年限量版登港　包括蒸氣熨斗等家電

商業 11:00 2021/06/28

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德國百靈牌Braun今年踏入100周年，香港同步推出Braun 100周年限量特別版系列，7月7日至7月20日銅鑼灣崇光百貨有售。（Braun提供圖片）

德國百靈牌Braun今年踏入100周年，品牌的慶祝活動持續在世界各地展開，香港同步推出Braun 100周年限量特別版系列，7月7日至7月20日銅鑼灣崇光百貨有售，其他地點包括豐澤、永安百貨、百老匯、De’Longhi Group eShop亦陸續有售。

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Braun 100周年限量特別版系列包括MultiQuick 9 手提攪拌棒售$1,298、CareStyle Compact 壓力式蒸氣熨斗售$1,998、TexStyle 5 蒸氣熨斗售$768、Tribute Collection 榨橙汁機$358。系列加入100周年特別版裝潢、全新的顏色配搭及配件，產品更特別提供特長5年保養期。

為慶祝Braun創立100周年，品牌於銅鑼灣崇光百貨地下的大型櫥窗亦同步換上新裝。櫥窗設計貫徹品牌的簡約美學，以黑、白、灰調為主，勾劃出Braun多款經典產品輪廓，更加入黃色凸顯「好設計是簡約、具實用性和耐用性」的品牌理念，以及全球歡慶100周年的主題。

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責任編輯：朱悅瀅

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