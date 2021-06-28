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Nespresso下月辦Gourmet Weeks　夥餐廳主廚推咖啡入饌料理

商業 10:00 2021/06/28

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Nespresso「Gourmet Weeks」將於7月12日至8月8日首次登陸香港，夥餐廳主廚推咖啡入饌料理。（Nespresso提供圖片）

Nespresso旗艦活動「Gourmet Weeks」將於7月12日至8月8日首次登陸香港，聯同8位主廚及餐廳共創以咖啡入饌的特別菜式。是次合作旨在支持本地餐飲業，更探索如何透過咖啡來提升美食質素。

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是次的合作餐廳涵蓋經典粵菜、法國菜、印度菜、日本菜和拉丁美洲美食。合作主廚包括 Nespresso 主廚大使 VEA 的鄭永麒（Vicky Cheng）帶來咖啡糖蔥餅等；L'Envol 的 Olivier Elzer帶來鴨鵝肝配以 Nespresso Professional Origins 危地馬拉咖啡和辣椒粉等；Arbor 的 Eric Räty帶來濃縮咖啡湯力等。

天龍軒的劉秉雷帶來咖啡煙燻炒螺片；Ta Vie 旅的佐藤秀明帶來以朱古力及藍莓混合咖啡的曲奇；Andō 的 Agustin Balbi帶來以咖啡調製醬汁的阿根廷赫里福德牛肉；CHAAT 的 Manav Tuli帶來混入Nespresso 印度咖啡的蕃茄咖喱羊肉；以及 MONO 的 Ricardo Chaneton帶來Nespresso 風味的布列塔尼藍龍蝦。

Nespresso「Gourmet Weeks」將向大眾開放，如香港的餐飲愛好者想品嚐咖啡入饌佳餚，可直接向是次參與的餐廳查詢訂座詳情及安排。

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責任編輯：朱悅瀅

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