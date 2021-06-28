夏國賢傳已認出軌 向家人攤牌或離婚

英國衛生大臣夏國賢早前被拍到與下屬在辦公室出軌擁吻，其後宣布辭職。有外媒引述消息人士指，已得悉於傳媒公布出軌相片前一日，夏國賢上周四已向其結婚15年的妻子坦承一切，並告訴妻子決定分開。

夏國賢認違防疫規定辭職 賈偉德重返英內閣接任 【下一頁】

英國《太陽報》上周五（25日）公布一張照片，指5月6日英國舉行地方選舉當日，夏國賢（Matt Hancock）於辦公室内與一名女下屬擁吻。夏國賢承認自己違反了社交距離規則，最終於上周六（26日）辭職。

有消息人士指出，夏國賢於上周四（24日）已得知報道將於翌日出版，決定與結婚15年的妻子米勒（Martha Hoyer Millar）坦白，更叫醒3名子女，向家人率先解釋一切。據悉，夏國賢向妻子米勒坦承自己出軌下屬科拉丹傑洛（Gina Coladangelo），以及告訴米勒已決定結束二人關係。米勒聽罷大感衝擊，因為她認為兩人關係穩定，而且相處融洽。

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夏國賢被指出軌 與已婚女下屬擁吻（第二版）【下一頁】

據指夏國賢與科拉丹傑洛於5月才發展情人關係，即被拍到出軌相片那段時間，二人屬朋友關係，早在2000年代初於牛津大學相識。

夏國賢於去年3月任命科拉丹傑洛為衛生部的無薪顧問，合約期為半年。其後他去年9月再委任她為衛生部的董事會成員，有份負責審查衛生部工作。

責任編輯：郭麗明