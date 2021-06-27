【山頂纜車】第五代山頂纜車退役　服務32年有多少貢獻？（多圖）

▲ 第五代山頂纜車今天（27日）踏入最後一個服務日，第六代山頂纜車將於今年底投入服務。（山頂纜車有限公司提供圖片）

第五代山頂纜車今天（27日）踏入最後一個服務日，不少市民前來道別，第六代山頂纜車將於今年底投入服務。究竟第五代山頂纜車有什麼特別之處？山頂纜車暫停行駛期間，市民及旅客如何前往太平山頂？

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第五代山頂纜車在32年間曾服務1億3,800萬乘客，當中不乏知名的公眾人物，包括成龍、Joanna Lumley、NBA球星Kobe Bryant、韓國男團組合GOT7等。第五代山頂纜車有不少創舉，是第一輛備有兩卡車廂的山頂纜車、第一輛使用微型計算機控制電力驅動的山頂纜車，以及第一個採用波浪形走廊地台設計的山頂纜車。

山頂纜車有限公司表示，其中一輛第五代的酒紅色山頂纜車退役後，將於近堅尼地道路軌旁作展示，其位置象徵著它對香港旅遊業及經濟發展所作出的重大貢獻。

山頂纜車暫停行駛期間，凌霄閣及摩天台428將照常營業，餐廳及零售商店將繼續正常營業。市民及旅客可選擇以下公共交通工具前往山頂：

X15號新城巴士 (中環6號碼頭經金鐘 直達山頂)

15號新城巴士 (中環6號碼頭經交易廣場往山頂)

1號專線小巴 (中環香港站公共運輸交匯處往山頂)

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責任編輯：朱悅瀅