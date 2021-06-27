【新股IPO】青瓷遊戲赴港申請上市　騰訊阿里B站分別持股5%

▲ 青瓷遊戲赴港申請上市 騰訊阿里B站分別持股5%

內地移動遊戲開發及發行商青瓷遊戲遞交上市申請，公司今年第二季騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 以及嗶哩嗶哩 （09626） 入股，目前三間公司分別持有青瓷遊戲4.99%的股權，中金及中信為聯席保薦人。

青瓷遊戲於2012年成立，主要開發及發行休閒遊戲，目前合共運營6款移動遊戲，並擁有10款移動遊戲儲備，其標誌性移動遊戲包括《最強蝸牛》、《不思議迷宮》以及《提燈與地下城》。截至今年三月底，公司所有遊戲的平均月活躍用戶（MAU）達370萬人。

據悉，騰訊、阿里巴巴以及嗶哩嗶哩於今年4月分別入股青瓷遊戲，投資金額合共3.03億元人民幣。5月份，三者再向青瓷遊戲分別投資1565.26萬美元，分別認購28.81萬優先股。在首次公開發售前，騰訊、阿里以及嗶哩嗶哩各自持有公司4.99%的股權。

青瓷遊戲去年全年收入達12.27億元（人民幣，下同），按年增長12.8倍，根據非國際財務報告準則，全年經調整淨利潤達1.66億元，按年增長6.5倍。而今年首季的收入達4.8億元，按年增長超過15倍。

公司表示，計劃在未來三年推出四款自主開發的遊戲，在今年第四季，在港澳台地區推出《提燈與地下城》以及《時光旅行社》，於明年第二季在日本推出《最強蝸牛》。另外，今年計劃將日本、韓國以及港澳台玩家作為主要目標受眾，未來兩至三年，將逐步擴展至歐洲及美國等地區。

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記者：梁安琪