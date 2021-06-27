【佛州大樓倒塌】未發現任何生命跡象 料生還機會渺茫

美國佛羅里達州一棟12層高公寓大樓，當地時間上周四凌晨發生倒塌，邁阿密戴德郡長卡瓦於上周六(26日)指，當日於瓦礫中發現多一具屍體，事故暫造成5人死亡，超過150人失蹤。消防官員指，連日援救行動中仍沒發現任何生命跡象，料失蹤者生還機會渺茫。

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卡瓦（Daniella Levine Cava）於周六（26日）表示，當日於瓦礫中發現多一具屍體，使死亡人數增至5人，同時在瓦礫發現人體殘骸。卡瓦指，由於失蹤者眾多，導致辨別受害者身份的過程非常困難，因此持續於失蹤者家屬中搜集基因樣本，當發現遇難者即可快速測試，識別身份。

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）指，瓦礫堆內疑似發生大火，冒出大量濃煙，導致無法進入瓦礫內搜救，嚴重阻礙搜救生還者。救援人員已利用紅外線技術試圖定位火源，務求盡快撲熄大火，減少使用重型設備挖掘，增加生還者悻存機會。

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當局亦計劃撤離毗鄰倒塌公寓大樓的大樓居民，讓工程師有充裕時間檢查建築結構安全性，預料於兩周內能徹底檢查大樓。當地消防局局長指，救援人員至今仍未發現任何生命跡象。

總統拜登(Joe Biden)上周六亦在Twitter發文表達哀悼，並透露前一日已與德桑蒂斯會談，了解事故發展情況。

責任編輯：郭麗明