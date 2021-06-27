【疫市求生】珠寶展減價促銷吸本地客　市民花逾2萬元購鑽石首飾

▲ 珠寶展展商認為人流及銷情較預期理想，認為本地消費者具購買力。

一連四日的珠寶展今日閉幕，由於海外買家未能來港，展商亦各出奇謀主攻本地客群。有入場市民認為，相信展會價比市面零售店划算，希望在場內購買鑽石耳環等首飾。展商則普遍認為人流及銷情較預期理想，認為本地消費者具購買力。

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6月香港珠寶首飾展覽會今日迎來展期最後一天，據記者現場觀察，不少展商亦以優惠吸引顧客，例如買一送一、額外半價，以及大抽獎等。入場市民徐小姐透露，目標是購買耳環及手鏈，最終亦花費了2.2萬元買到兩對鑽石耳環及手鐲。她認為珠寶展內的產品較市面便宜，雖然感覺今年參與的展商減少、人流較疏落，但逛展體驗較往年理想。

▲ 不少展商亦以優惠吸引顧客，例如買一送一、額外半價等。

據主辦機構Informa Markets資料顯示，今次展會有逾150間參展商。而疫情爆發前，其於2019年舉行的6月珠寶展則有來自41個國家及地區的1,972間參展商。

市民伍小姐亦在場內花貴了1萬多元，購買珍珠首飾及鑽石戒指。她認為展會價格有高有低，必須花時間格價覓心頭好。另一消費者姚小姐則表示，展會中售價不算非常吸引，認為有部分展商抬價再減價，折扣有「水份」，但因展會有多間展商參加，可一次過選購各類產品，仍有吸引力。

展商：港人消費力不俗 有購物目標

展商之一的金豐行製造，認為今次展會的人流符合預期。其市場推廣經理甘智健透露，公司本身主要經營出口批發，但由於現時沒有外國買家，唯有嘗試開拓本地零售生意，望過渡至疫情完全平息。雖然零售訂單不論總價或量，難以與批發媲美，但因港人消費力不俗，零售收入亦較預期理想。惟零售市場競爭大，該品牌盼以大特價、送禮物等優惠活動促銷，增加曝光率。

另一展商Ritika Raaj Jewelers銷售及市場推廣經理馬小姐亦指，由於現時沒有外地買家，故暫時轉攻零售客，銷情比預期佳。她認為入場的消費者大多都是有購物目標，「合眼緣便會買」，不留意到消費者會特別手緊。雖然場內不少展商亦減價促銷，但該品牌希望以獨特款式取勝。

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記者：葉泳珊