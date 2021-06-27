【英國疫情】增逾1.8萬確診 30歲以下成人過半已打首針

受變種病毒影響，英國新冠疫情出現反覆。英國最新單日增加超過1.8萬宗確診個案，自2月初後最高一日。另外，英國疫苗接種進度有增長，30歲以下成年人中有逾半已接種首劑。

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英國最新單日增加18,270宗確診，為2月5日後最高，另有23名新冠死亡個案。相較上一日及上周同日的數字，新確診及死亡數字明顯上升。

對於居高不下的感染人數，英國政府堅持加強推廣疫苗接種，因為英國接種疫苗後的死亡及重症人數較之前下降不少。國民保健服務（NHS）的數據顯示，過半數30歲以下人士已接種首劑疫苗。開放30歲以下成年人接種後，18至29歲的接種人數在3周後已突破420萬。

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負責新冠疫苗接種事務的政務次官扎哈維（Nadhim Zahawi）讚揚此事為非凡成就，對年青成年人熱烈接種感到高興，稱讚他們為保護家人及摯愛健康出一分力。

截至上周六（26）為止，英格蘭地區由去年12月8日至今年6月25日，共接種超過6,400萬劑疫苗，包括首劑及次劑。

責任編輯：吳漢培