【電子消費券】海港城夥AlipayHK、WeChat Pay HK等營辦商推優惠　毋須消費可獲800元優惠券

▲ 【電子消費券】海港城夥AlipayHK、WeChat Pay HK等營辦商推優惠 無需消費可獲800元優惠券

九龍倉置業 （01997） 宣布，旗下海港城及時代廣場將與AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go「拍住賞」合作，推出消費券登記獎賞，7月5日至9月5日期間，將會無上限免費派發800元的商場購物優惠券。

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凡成功登記並以AlipayHK、WeChat Pay HK或Tap & Go「拍住賞」領取政府電子消費券，無需任何消費，消費者即可分別在海港城及時代廣場，免費換領4張海港城Rewarding Every Day100元購物優惠券，以及4張時代廣場Happy Rewards100元購物優惠券。優惠券不設領取名額。

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另外，兩個商場亦分別與三間電子支付營辦商合作，推出消費專屬優惠。詳情如下：

AlipayHK：

（1）透過「海港城及時代廣場 X AlipayHK專屬連結」登記成為 AlipayHK新用戶，可獲贈總值70元的迎新獎賞，包括海港城及時代廣場35元電子禮券兩張，可用於兩大商場超過30間指定運動用品商戶；

（2）成功登記並以AlipayHK領取電子消費券，有機會換領海港城及時代廣場city'super的50元電子禮券一張。

WeChat Pay HK：

（1）透過「海港城及時代廣場 X WeChat Pay HK專屬連結」成功登記，並以WeChat Pay HK領取電子消費券，可獲贈海港城及時代廣場40元電子現金券一張，於兩大商場超過100個指定美容品牌使用；

（2）可享Facesss、LCX及其他美容品牌的購物禮遇。

Tap & Go「拍住賞」：

Tap & Go「拍住賞」用戶只需於手機錢包內參加問答遊戲，並成功登記及以Tap & Go「拍住賞」領取電子消費券，有機會參與於7月中旬在海港城舉辦的活動，與男團MIRROR成員Edan（呂爵安）見面及合照。

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編輯：梁安琪