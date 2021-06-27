【初創發展】風險投資老手：疫後初創把握機遇　香港研發人才多競爭力大

▲ 風投SOSV談創科趨勢 疫情影響勢持續多年 生物科技跑出

疫情改變科技界版圖，有資深科技風險投資者分享，整體風險投資界，去年是「非常好」的一年，惟投資界傾向對較成熟的公司投資，對新生公司就更審慎；亦有不少好的公司與創新因疫情下被扼殺，這或會影響數年後的科技初創版圖。在全球多個地區經營創業加速器的風險投資機構SOSV，其董事總經理Sean O'Sullivan接受專訪時分享，去年科技投資界很多人曾預期會有一個漫長冬季，但結果因創新界別反應很快，迅速把握疫情機遇，去年的情況非常理想。

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「SOSV旗下就有多間公司，就疫情推出相關技術與產品，例如機械人、特殊材質等。有初創成功把握相關機遇，去年收入增加數以倍計，突破逾1億美元的里程碑。」

O'Sullivan指出，整體而言，較成熟、已有幾年發展經歷的公司，情況並不壞，反觀A輪、天使輪的公司就較難獲得資金，影響或會數年後浮現--因投資要有成果往往需時5至6年，而欠缺資金加上疫情已殺死一些有潛力的公司，數年後的創新或可能有斷層，對科技界發展會有長遠影響，不能一面倒認為疫情有利業界。

他特別提到，疫情揭示全球供應鏈的脆弱性，硬件企業難免受波及，如果沒有儲備充分零件，公司財務運作勢受頗大影響，亦有投資組合的公司因而倒閉。他續指，這會改變未來十年的經營趨勢，因科技初創會考慮營運安全性，以至地緣政治局勢升溫，必然會調整運作方式，改變選擇外包、零件採購等模式。

哪些創科領域較有前景？他指出，生物科技在疫情以來炙手可熱：「很多人開始關注哪些事情可幫助人類健康、地球環境、可持續性。」創新生物科技之外，傳統的生物醫學技術，例如檢測、疫苗，亦獲急速增長。他又指，人們對健康有新的看法，關連領域如食物供應，亦很受關注。

科技界的當紅領域，每一兩年便改朝換代，今次是否例外？他強調，疫情的影響是長遠趨勢，「正如疫情讓人不出外，讓人們習慣網購送貨，行為已改變不少，連法律行業也在考慮放棄辦公室，擁抱遙距工作。」

港軟硬件開發 深科技有人才

O'Sullivan日前出席香港投資推廣署的StartmeupHK創業節活動。問及他對本港創科業界的看法，他認為，香港在硬件、軟件開發、深科技（Deep technology）等領域都有人才供應，加上資金來源充沛、人才通曉英文與中文，將是各地初創發展的理想環境。

記者： 周俊霖