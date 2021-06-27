【電子消費券】海港城及時代廣場夥3大電子支付平台　推消費券登記獎賞派800元優惠券

▲ 海港城及時代廣場於7月5日至9月5日，與 AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go「拍住賞」合作，推出消費券登記獎賞，無上限免費派發$800商場購物優惠券。（商場提供圖片）

電子消費券即將接受登記，由7月5日至9月5日海港城及時代廣場與 AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go「拍住賞」合作，推出消費券登記獎賞，無上限免費派發$800商場購物優惠券。此外，透過專屬連結登記及領取消費券，更可獲贈額外商戶優惠券及參加特備節目。

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凡成功登記並以 AlipayHK、WeChat Pay HK 或 Tap & Go「拍住賞」領取政府電子消費券，無需任何消費，每人即可於推廣期內分別到海港城及時代廣場，免費換領$400購物優惠券各一次（總值$800），不設名額。

AlipayHK專屬優惠方面，凡透過「海港城及時代廣場 X AlipayHK 專屬連結」登記成為 AlipayHK 新用戶，即可獲贈總值$70迎新獎賞，包括海港城及時代廣場$35電子禮券兩張，於兩大商場超過30間指定運動用品商戶使用。另成功登記並以AlipayHK領取政府電子消費券，有機會換領海港城及時代廣場 city'super $50 電子禮券一張。

至於WeChat Pay HK，凡透過「海港城及時代廣場 X WeChat Pay HK 專屬連結」成功登記並以 WeChat Pay HK 領取政府電子消費券，可獲贈海港城及時代廣場$40 電子現金券一張，於兩大商場超過100個指定美容品牌使用；同時可專享 Facesss、LCX 及其他美容品牌之購物禮遇。

Tap & Go「拍住賞」方面，用戶只需於手機錢包內參加問答遊戲，並成功登記及以 Tap & Go「拍住賞」領取政府消費券，即有機會於 7 月參與在海港城舉辦的特備節目。

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責任編輯：朱悅瀅