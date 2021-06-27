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世衛：Delta+更具傳染性 各國或需採再增強防疫

環球社會熱點 17:39 2021/06/27

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新冠肺炎變種病毒肆虐全球，其中印度更發現，Delta變種（印度首先發現）另有突變版本﹑新變種病毒Delta+。世衛代表指，Delta+更具傳染性，容易依附肺細胞及可能對單株抗體產生抗藥性，呼籲各國短期內作好準備應對Delta+，可能需要實施額外防疫措施。

印度出現新變種Delta+ 已於全球11國出現 【下一頁】

世衛組織駐俄羅斯首席代表武伊諾維奇 (Melita Vujnovic) 稱，多位專家均表示Delta+更具傳染性，需要透過為民眾接種新冠疫苗及戴口罩等措施防範感染Delta+。

武伊諾維奇認為，接種新冠疫苗能減低新冠病毒傳播，以及降低出現嚴重併發症風險。雖然接種疫苗對於防範疫情十分重要，但面對Delta+仍可能需採取額外防疫措施。武伊諾維奇亦呼籲，各國需於短期內作好準備應對Delta+，若該變種病毒株持續蔓延，多國或要重新實施封城措施遏止疫情。

烏干達奧運成員感染Delta變種 恐再收緊防疫 【下一頁】

Delta+變種的學名為B.1.617.2.1 或 AY.1，屬於Delta變種的突變版本。Delta+傳染性較Delta高，容易與肺細胞結合，而且可能對單株抗體產生抗藥性。

與Delta變種不同，Delta+變種出現K417N突變，這項突變主要影響刺突蛋白、即新冠病毒附著其感染細胞上的重要部分。K417N突變亦有在Beta變種（南非首先發現）中有發現。

責任編輯：郭麗明

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