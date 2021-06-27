泰國曼谷及5府禁堂食30日 設檢查站限出遊

泰國的新冠疫情持續反覆，政府決定進一步收緊防疫措施，阻止病毒繼續傳播。泰國首都及5個府將實行更嚴格防疫措施，包括30日禁止堂食及設立檢查站防止高危人士外遊等。

泰國120天內開放國境 已打疫苗外國人免隔離 【下一頁】

根據泰國王室憲報，自周一（28日）起泰國政府將收緊防疫，首都曼谷及附近5個府禁止餐廳堂食30日，商場要在9點關閉及禁止舉行多於20人的聚會。政府早前因發現多個感染群組，宣布封鎖曼谷及附近4府的建築工人宿舍。

另外，泰國政府亦會在曼谷及5府設立檢查站，限制受影響建築工人等高風險人士出遊及遷移，與馬來西亞接壤的4個府同樣設立檢查站。

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泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）拒絕形容新措施為封城，因應疫情將主力限制部分商業行為及活動。巴育指過分嚴格的防疫措施將損害經濟，並促請民眾盡快接種疫苗，以協助抗疫。

巴育早前曾宣布，為恢復過去一年受到影響的民生經濟與旅遊業，預計在10月時，泰國準備全面開放國境，完成接種過新冠疫苗的海外人士入境泰國後豁免隔離。為了拯救觀光業和經濟，泰國亦準備於周四（7月1日）開放布吉島觀光。

責任編輯：吳漢培