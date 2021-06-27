【數碼營銷】品牌加快經營自有流量　客戶更忠誠無懼網絡潮流

▲ IG Page專講營銷設計心得 Social More HK助業界新手入門

數碼營銷已是企業品牌經營重點環節，懂得相關知識，對入行以至職場發展都有幫助。有業界人士看準本港社交平台使用普及，但對品牌營銷的實作知識資訊就不夠熟悉，開設主打相關題材的知識型社交專頁「Social More HK」，為前綫的「小編」與設計師等，提供資訊與交流平台。

Social More HK的Instagram（IG）專頁於去年初開設，至今已累積逾11萬粉絲、刊出逾200篇有關各項營銷、設計的心得與貼士。創辦團隊的楊惲（Winny）、彭裕雯（Anna）與關卓泓（Nick）分別從事營銷、用戶介面體驗與設計的工作，日前受訪時分享，希望透過該平台將這幾個互相有關連的領域作介紹，讓從業員或有興趣的讀者，可以追蹤業界最新資訊。

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靠網上推廣吸新客 愈來愈難

Winny在數碼營銷業界曾撰寫數碼營銷主題書籍，亦有向企業提供項目建議。近年數碼營銷發展之快，平台此起彼落，她就教路，企業數碼營銷工作已不能再單靠由公眾平台帶來客流，當前重點是加快培養品牌或網站的自有流量，加強客戶的黏着性。她解釋，私隱關注、Cookies退場等趨勢下，品牌本身已愈來愈難在網上吸客，香港的情況尤其複雜。但有個別品牌，雖然數碼廣告的效果愈來愈差，但因能透過移動應用與數據，進行精準推廣，成功鞏固忠誠度，持續經營品牌。

不過，香港中小企預算有限，未必有餘力經營大規模的會員應用程式，而就算做綫上推廣，亦因對象（targeting）不明確，常有花費預算但事倍功半的情況。有企業就選擇加入大型平台開設網店，她認為：「加入大型平台或可帶來方便，但仍要有自己的地盤，就算只是信息群組或電郵名單也好，參與其他人的平台，亦要嘗試將流量引到自己手上。」

Winny舉例，曾與一個保健品品牌商討，該品牌手上有數萬個顧客的消費資料，儲存在公司資料庫，但負責人卻「不知有何用途」。她認為，只要經過整合分類，善用這些數據接觸客人，已可達到不錯的推廣效果。

▲ Social More HK分享的內容廣泛，涉及社交媒體、美術設計與用戶介面體驗等領域。（Instagram圖片）

▲ （Instagram圖片）

港從業員不易做 有心理準備

數碼營銷工作節奏快，但因有未來發展潛力，亦有不少年輕世代對該行業有興趣。談及行業苦與樂，一眾Social More HK的成員分享，香港其中一個困難，是「靚嘢無人欣賞」。Winny笑稱，之前一間大企以巨額修改品牌標誌，香港輿論普遍不以為然，可見港人主流未必懂得欣賞設計理念的價值。此外，本港客戶亦略偏保守，「知名品牌在內容設計、選擇代言人等方面，會有很多考慮，不一定是因為預算問題。」

Nick表示，作為「前綫員工」，挑戰是將設計理念向客戶正確地傳達，「客戶或只關注第一眼的靚或唔靚，未必會想太多。」他認為，要做到這一點，就不能只對客戶說「我覺得應該怎樣」，而是要用研究準備，針對客戶需求作提案。他續指，入行前或會對工作有很多幻想，但現實就未必太如意，「做完的作品，可能因為客戶一句話已要推倒重來。」而且，項目上未必可盡情發揮，入行前必定要有心理準備。但他指，一直努力累積作品集與口碑，日後總會有機會讓人看見。

記者: 周俊霖