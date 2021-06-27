【經濟數據】首5個月規模以上工業利潤按年增逾八成 國家統計局下一步要大宗商品價格回歸基本面

中國國家統計局公布，今年首5個月，全國規模以上工業企業實現利潤按年增73.4%，較2019年亦增48%。其中國有企業利潤按年增1.5倍。分行業來看，採礦業利潤按年增1.4倍，製造業利潤按年增85.2%，電力、熱力、燃氣、水生產及供應商利潤按年增29.1%。

統計局指，5月份工業企業效益狀況延續穩定恢復態勢，但企業盈利不平衡狀況較為突出，恢復基礎尚不牢固。一是受大宗商品價格上漲等因素影響，工業企業新增利潤主要集中於上游採礦和原材料製造行業，下游行業成本壓力不斷加大。二是小微企業利潤增速低於大中型企業，私營企業利潤增速低於規模以上工業平均水準。統計局又表示，將著力引導大宗商品價格向供求基本面回歸，推動工業經濟持續穩定恢復。

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