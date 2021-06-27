中國挖礦禁令生效 Bitcoin礦主出走海外

據《路透社》報道，上周中國四川發布了清理關停挖掘虛擬貨幣的通知，並於6月20日正式執行礦場斷電行動，令當地礦場陷入癱瘓。中國是Bitcoin算力貢獻度最大的國家之一，據統計，Bitcoin全網算力約 65% 來自中國。經過這次斷電行動，四洲估計節省了 800 萬度電力。

據《路透社》估計，中國的比特幣挖礦禁令可能導致該國多達90%的挖礦活動下線，同時禁令發布後，中國大陸礦機價格大跌，料一台礦機由為售價約4,000元人民幣跌至約700至800元人民幣。

比特大陸在其官方微信號上稱，已前往美國、加拿大、澳大利亞、俄羅斯、白俄羅斯、瑞典、挪威、哈薩克斯坦、安哥拉、剛果及印尼等多個國家，尋找優質的電力資源。

中國全面禁止加密貨幣挖礦活動，令礦主們拋售礦機或在美國德洲和哈薩克斯坦等地尋求出路。比特大陸在其官方微信號上稱，已前往美國、加拿大、澳大利亞、俄羅斯、白俄羅斯、瑞典、挪威、哈薩克斯坦、安哥拉、剛果（布）、印尼等多個國家，尋找優質的電力資源。比特礦業表示，正加快在海外佈局高質量挖礦資源，已成功將首批320台礦機運抵哈薩克斯坦，第二批和第三批總計2,600台礦機也將在7月1日前抵達。該公司也已在美國德州投資加密貨幣挖礦數據中心。

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