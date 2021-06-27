全球油價連升五周 布油升至76.11美元單周升4%

油價延續近月以來的強勁升勢，周五（27日）布蘭特原油期貨上漲0.62美元或0.8%，結算價報每桶76.18美元，美國原油期貨上漲0.75美元，或1.0%，結算價報每桶74.05美元，兩大指標原油連續第五周上漲，布油6月以來升近10.24%，今年來更大漲46%。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，原油價格上漲的原因是需求前景改善，以及預期市場供應仍將緊張，因為在7月1日的部長級會議上，OPEC+可能只會小幅提高產量。

石油輸出國組織(OPEC)、俄羅斯和產油盟國組成的OPEC+將於7月1日舉行會議，討論從8月開始進一步縮減減產力度的問題。在需求方面，OPEC+將不得不考慮的關鍵因素是美國、歐洲和中國的強勁增長，這得益於疫苗接種和經濟重啟。分析師表示，這在一定程度上被其他地區新冠病例增加和疫情反撲所抵銷。

油價升勢不斷，亦帶動一眾石油股上漲，三桶油中，中石油走勢最為凌厲。中石油（00857）周五收報3.91元，升0.12元或3.17%，6月以來已升近27.61%，更連續升穿近月以來的高位；中海油（00883）及中石化（00386）則略為落後，中海油周五收報9.2元，升0.23元或2.56%，中石化周五收報4.13元，跌0.48%。

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