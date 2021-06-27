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【大灣區】羅致光：大灣區青年就業計劃企業反應熱烈　逾370企業提供逾2,800職位　

商業 16:46 2021/06/27

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勞工及福利局局長羅致光指，大灣區青年就業計劃現時只有超過300人已入職，鼓勵香港年輕人把握粵港澳大灣區發展的機遇。（資料圖片）

政府於今年1月8日推出「大灣區青年就業計劃」，提供2,000個月薪不少於18,000港元的職位。不過勞工及福利局局長羅致光指，現時只有超過300人已入職，鼓勵香港年輕人把握粵港澳大灣區發展的機遇。

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羅致光在網誌表示，計劃推出後，企業反應十分熱烈，截至本月24日，共有超過370間企業在計劃下提供超過2,800個職位空缺，當中約一半為創科職位。獲聘的畢業生最遲須於今年8月入職，有超過300名成功申請者已經入職。

他強調，粵港澳大灣區生產總值接近17,000億美元，發展潛力巨大，香港年輕人不應錯過大灣區發展的高速列車。

此外，他亦期望，推動樂齡科技應用，但在用家市場方面，以香港彈丸之地的規模，始終較難吸引國際供應商；但如果能結合整個大灣區人口的規模，加上充分發揮港深創科發展雙引擎效應，必可為推動樂齡科技研發注入動力。

【大灣區就業】大灣區青年就業計劃多創科職位　市場營銷相關學歷　游戲互聯網營銷員月薪最高可獲3.5萬元

責任編輯：朱悅瀅

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