陳茂波網誌：提振本地經濟 消費券帶動市民的消費意欲

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財政司司長陳茂波周日（27日）發表名為「與時並進 牢記使命」的《司長隨筆》網誌，提及消費券，預期將帶動市民的消費意欲，有助消費券計劃發揮「乘數效應」，更廣泛地提振本地經濟。
內文亦解答部分消費券計劃的常見問題，分別是：
１。消費券將分期派發，市民是否需要每期都登記，才能收取？
不需要的，市民只需要登記一次，便可按時間表、分期收到消費券。
２。透過支付寶香港、WeChat Pay HK或Tap & Go「拍住賞」領取消費券，是否先要將第一期消費券用完，才能獲發第二期?
不需要的。即使第一期消費券未用完，第二期的消費券亦會依期發放。市民可以將收到的消費券合併使用。換言之，如果在收到第一期($2000)後沒動用，在等到收取第二期($3000)後，便可把兩張、合共總額$5000的消費券一併使用。
３。透過八達通收取消費券，認可的消費範疇，是否包括交通開支?
交通開支屬於認可消費範疇，無論透過八達通或其他電子錢包收取消費券，都可將消費券用於這個範疇。
４。電子支付在香港未算很普及，我們具備推行消費券的空間嗎?
電子支付及網上購物是零售市場未來的主流趨勢之一，為市民帶來更個人化的產品及服務，也為商戶及企業開拓新的發展空間和創意推廣。消費券計劃帶來更大的誘因，讓大家一起走進使用電子錢包的世界。透過參與消費券計劃，全港市民將一起參與推動和建構香港的電子支付平台。
他表示，電子消費券計劃的開展，儲值支付工具營運商的疊加優惠，都會令消費者更願意踏出一步，更多使用電子錢包。
此外，他談及推動本港經濟朝數碼方向轉型，指將鼓勵更多企業利用科技提升運作效能和拓展業務，是希望這成功方程式能應用在各個方面。除了在零售層面的電子支付，政府亦推動深化央行數碼貨幣(CBDC)使用的研究。除了現時在跨境貿易支付層面繼續試用CBDC外，未來一年，政府會為在香港發行批發及零售層面CBDC加強準備，包括研究港元數碼貨幣（e-HKD）在本地零售層面的應用，並繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣（e-CNY）在香港的使用進行技術測試，為內地和本港居民提供便捷的跨境支付服務。