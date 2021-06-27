陳茂波網誌：提振本地經濟 消費券帶動市民的消費意欲

財政司司長陳茂波周日（27日）發表名為「與時並進 牢記使命」的《司長隨筆》網誌，提及消費券，預期將帶動市民的消費意欲，有助消費券計劃發揮「乘數效應」，更廣泛地提振本地經濟。

內文亦解答部分消費券計劃的常見問題，分別是：

１。消費券將分期派發，市民是否需要每期都登記，才能收取？

不需要的，市民只需要登記一次，便可按時間表、分期收到消費券。

２。透過支付寶香港、WeChat Pay HK或Tap & Go「拍住賞」領取消費券，是否先要將第一期消費券用完，才能獲發第二期?

不需要的。即使第一期消費券未用完，第二期的消費券亦會依期發放。市民可以將收到的消費券合併使用。換言之，如果在收到第一期($2000)後沒動用，在等到收取第二期($3000)後，便可把兩張、合共總額$5000的消費券一併使用。

３。透過八達通收取消費券，認可的消費範疇，是否包括交通開支?

交通開支屬於認可消費範疇，無論透過八達通或其他電子錢包收取消費券，都可將消費券用於這個範疇。

４。電子支付在香港未算很普及，我們具備推行消費券的空間嗎?

電子支付及網上購物是零售市場未來的主流趨勢之一，為市民帶來更個人化的產品及服務，也為商戶及企業開拓新的發展空間和創意推廣。消費券計劃帶來更大的誘因，讓大家一起走進使用電子錢包的世界。透過參與消費券計劃，全港市民將一起參與推動和建構香港的電子支付平台。