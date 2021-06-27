【趣話財經】福島桃味飲品無福島桃 農夫山泉澄清產品與福島無關

近日有內地網民發現農夫山泉 （09633） 旗下飲品拂曉白桃味蘇打氣泡水，包裝或商場宣傳都主打「福島縣產」的招牌，出現「拂曉白桃風味，拂曉白桃產自日本福島縣」等宣傳，而中國政府於2011年開始已禁止從福島縣進口食品，令網友討論到底是「農夫山泉」還是「濃輻山泉」。

農夫山泉今日（27日）上午於官方微博回應指，旗下飲品拂曉白桃味蘇打氣泡水產品是一款風味飲品，產品標簽已按國家安全標準列明成份，沒有任何從日本福島進口的成份，並沒有錯誤或誤導。

公司又補充，拂曉白桃原產地是福島，風味獨特，在上世紀已引進到中國，公司研究人員根據其獨特風味，推出類似風味的產品，與拂曉白桃的原產地沒有關聯。同時，公司要求今日頭條等媒體平台刪除有關錯誤訊息，避免進一步對公司名譽造成傷害。

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