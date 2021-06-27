佛州倒塌公寓存在結構問題？ 有顧問3年前已警告

美國佛羅里達州一棟12層高公寓，當地時間上周四凌晨發生倒塌，官方於上周六公布指死亡人數增加至5人，仍有超過150人失蹤。據悉，早於3年前曾有工程顧問公司向公寓業主撰寫物業結構報告，警告公寓存在「重大結構問題」，但當地政府強調從未得悉報告存在。

佛羅里達州12層公寓倒塌 4死逾150人失蹤（第三版） 【下一頁】

涉事公寓位於佛羅里達州瑟夫賽德（Surfside），距離邁阿密海灘以北約5英里（相等於約8公里）的位置。公寓一共有136個單位，當地周四（24日）凌晨突然局部倒塌，有55個單位受影響。

《紐約時報》報道指，顧問公司Morabito Consultants受業主委員會委託，於2018年撰寫有關物業的結構報告。報告指泳池甲板及入口下方等地方的防水材料已屆使用年限，必須完全拆除及更換。報告亦警告，由於泳池防水物料耗損，下方的混凝土石板造成已造成重大結構破壞，若短期內沒有更換防水材料，將持續擴大混凝土被破壞程度。

另外，報告指地下停車場亦發現大量裂縫及碎片，建議進行首次維修工作。報告雖未提及公寓的結構存在倒塌風險，個別受損程度輕微，但建議大部分混凝土損壞應該要盡早修復，同時強調維修有助保持建築物結構完整性。

佛羅里達州倒塌公寓沉降多年 每年下沉2毫米 【下一頁】

邁阿密-戴德郡長卡瓦 (Daniella Levine Cava) 於上周六（26日）表示，從未得悉結構報告的存在，強調在搜救完成後，會把報告納入調查考量。卡瓦同時表示，當局正積極行動，在一個月內審查市內所有40年或以上的高層建築物， 確定市內其他建築物安全。

當地搜救行動持續，但由於天雨關係，搜救工作進展困難，消防官員指，在30英尺的瓦礫堆內疑似發生大火，冒出大量濃煙，加上惡劣的天氣，嚴重阻礙救援。當局公布截至周六為止，有5人證實死亡，有超過100人失蹤。

責任編輯：郭麗明