【科網監管】疑打擊虛假評論不力違反消費者法 英國對亞馬遜谷歌展開調查

英國反壟斷監管機構CMA周五（25日）公布，已對美國科網巨頭亞馬遜（AMZN）及谷歌（GOOG）展開正式調查，指兩間企業對網站上的虛假評論監管不足。

監管機構指，現時正收集更多信息，從而確定兩間科企是否沒有採取足夠行動，保護消費者免受虛假評論損害，因而違反消費者法。去年5月，CMA進行初步調查，評估幾個平台內部系統及對虛假評論的識別及處理方式。

該機構表示，擔心數百萬的網購者可能被虛假評論誤導，根據這些錯誤資訊消費，同時如果部分企業偽造好評，令自己產品及服務放在突出位置，將令其他守法企業蒙受損失。

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