【美股攻略】Nike第四季財報報捷 股價大漲15%創歷史新高

Nike（NKE)周五公布第四季業績，北美銷售強勁反彈，期內獲141%升幅，而大中華區的銷售額亦按年增長17%，全球銷售額按年增長接近1倍至123.4億美元，為半世紀以來最強勁的季度銷售額，賺15億美元。受消息帶動，周五股價勁升 15.53% ，收報154.35美元，創歷史新高，成交近70.71億美元，亦帶動道指升237.02點或0.69%，收報34433.84點。

Nike 行政總裁 John Donahoe，在業績電話會議中表示，有信心中國繼續會是 Nike 快速增長的市場，為中國市場投入大量時間和精力，令Nike成為中國最大的運動品牌。又指「Nike 是屬於及服務中國的品牌（Nike is a brand that is of China and for China）」

Nike業績超乎預期，其他美國鞋類股份亦同時造好，Deckers Outdoor Corporation（DECK）升6.96%，Crocs Inc (CROX)升1.14%，Steven Madden Limited (SHOO)升1.45%。而Nike的最大對手，在法蘭克福證券交易所上市的adidas，亦大升6.44%。

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