【美股攻略】Nike第四季財報報捷 股價大漲15%創歷史新高

Nike(NKE)周五公布第四季業績,北美銷售強勁反彈,期內獲141%升幅,而大中華區的銷售額亦按年增長17%,全球銷售額按年增長接近1倍至123.4億美元,為半世紀以來最強勁的季度銷售額,賺15億美元。受消息帶動,周五股價勁升 15.53% ,收報154.35美元,創歷史新高,成交近70.71億美元,亦帶動道指升237.02點或0.69%,收報34433.84點。

Nike 行政總裁 John Donahoe,在業績電話會議中表示,有信心中國繼續會是 Nike 快速增長的市場,為中國市場投入大量時間和精力,令Nike成為中國最大的運動品牌。又指「Nike 是屬於及服務中國的品牌(Nike is a brand that is of China and for China)」

Nike業績超乎預期,其他美國鞋類股份亦同時造好,Deckers Outdoor Corporation(DECK)升6.96%,Crocs Inc (CROX)升1.14%,Steven Madden Limited (SHOO)升1.45%。而Nike的最大對手,在法蘭克福證券交易所上市的adidas,亦大升6.44%。

