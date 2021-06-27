夏國賢認違防疫規定辭職 賈偉德重返英內閣接任

▲ 夏國賢因與女下屬吻違反防疫規定而宣布辭職。

英國衛生大臣夏國賢早前被拍到與下屬在辦公室出軌擁吻，違反英國防疫規定。夏國賢事後公開道歉，並宣布辭職。首相府隨即宣布，前財相賈偉德重返英國政府，成為衛生大臣接任人選。

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夏國賢（Matt Hancock）在辭職信中表示，最不希望因為私事模糊英國抗疫的焦點，並再次就自己違反防疫規定，以及家人及摯親因今次事件承受的壓力而致歉。據悉，夏國賢在消息傳出後已打算請辭，英國政府一致支持夏國賢，但他最終在巨大壓力下仍選擇辭職。

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首相（Boris Johnson）則對失去夏國賢表示遺憾，並指夏國賢在擔任衛生大臣期間取得的成就，足以讓他可以昂首離開。夏國賢請辭後，首相府緊接宣布，前財相賈偉德（Sajid Javid）將會接任，自去年2月後重返英國政府內閣。

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夏國賢上周五（25日）被英國《太陽報》爆料，指5月6日英國舉行地方選舉當日，夏國賢於辦公室内與女下屬科拉丹傑洛（Gina Coladangelo）擁吻。科拉丹傑洛是夏國賢去年3月任命的衛生部無薪顧問，合約期為半年。夏國賢去年9月再委任她為衛生部的董事會成員，有份負責審查衛生部工作。

責任編輯：吳漢培