  • 30°C
香港時間 : 2021627日 (日) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

夏國賢認違防疫規定辭職 賈偉德重返英內閣接任

環球社會熱點 15:06 2021/06/27

分享：

夏國賢因與女下屬吻違反防疫規定而宣布辭職。

英國衛生大臣夏國賢早前被拍到與下屬在辦公室出軌擁吻，違反英國防疫規定。夏國賢事後公開道歉，並宣布辭職。首相府隨即宣布，前財相賈偉德重返英國政府，成為衛生大臣接任人選。

夏國賢被指出軌 與已婚女下屬擁吻（第二版） 【下一頁】

夏國賢（Matt Hancock）在辭職信中表示，最不希望因為私事模糊英國抗疫的焦點，並再次就自己違反防疫規定，以及家人及摯親因今次事件承受的壓力而致歉。據悉，夏國賢在消息傳出後已打算請辭，英國政府一致支持夏國賢，但他最終在巨大壓力下仍選擇辭職。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

首相（Boris Johnson）則對失去夏國賢表示遺憾，並指夏國賢在擔任衛生大臣期間取得的成就，足以讓他可以昂首離開。夏國賢請辭後，首相府緊接宣布，前財相賈偉德（Sajid Javid）將會接任，自去年2月後重返英國政府內閣。

英女王15個月來首晤約翰遜 慰問夏國賢稱：「可憐」 【下一頁】

夏國賢上周五（25日）被英國《太陽報》爆料，指5月6日英國舉行地方選舉當日，夏國賢於辦公室内與女下屬科拉丹傑洛（Gina Coladangelo）擁吻。科拉丹傑洛是夏國賢去年3月任命的衛生部無薪顧問，合約期為半年。夏國賢去年9月再委任她為衛生部的董事會成員，有份負責審查衛生部工作。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【BNO移民英國】NHS提供4千元禮品卡 鼓勵孕婦戒煙
2021/06/26
【BNO移民英國】NHS提供4千元禮品卡 鼓勵孕婦戒煙
【英國疫情】近1.7萬新確診 解封後或免強迫戴口罩
2021/06/25
【英國疫情】近1.7萬新確診 解封後或免強迫戴口罩
英國料8月放寬限制 增免隔離外遊地
2021/06/25
英國料8月放寬限制 增免隔離外遊地
默克爾促歐盟統一準則 隔離英國入境人士
2021/06/24
默克爾促歐盟統一準則 隔離英國入境人士
【歐國盃】英國特許免隔離 歐足協拉大隊入境睇波
2021/06/24
【歐國盃】英國特許免隔離 歐足協拉大隊入境睇波

你可能感興趣

【BNO移民英國】NHS提供4千元禮品卡 鼓勵孕婦戒煙
09:05 2021/06/26
【BNO移民英國】NHS提供4千元禮品卡 鼓勵孕婦戒煙
【英國疫情】近1.7萬新確診 解封後或免強迫戴口罩
13:51 2021/06/25
【英國疫情】近1.7萬新確診 解封後或免強迫戴口罩
英國料8月放寬限制 增免隔離外遊地
11:11 2021/06/25
英國料8月放寬限制 增免隔離外遊地
疫情 約翰遜 太陽報 英國

上一篇文章

北韓民眾憂慮金正恩健康 心痛到忍唔住流淚

下一篇文章

美國5月死亡新冠患者 99%均無打完疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版