【美股攻略】獲授權提供商業太空飛行服務 維珍銀河狂升38%

上一篇文章
【美股攻略】Nike第四季財報報捷 股價大漲15%創歷史新高
英國富豪理查·布蘭森（Richard Branson）旗下太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic） (SPCE) ，獲得美國監管部門美國聯邦航空管理局（FAA）授權，批出史上第一張商用太空飛行許可證，將可以載客太空旅遊。受消息提振，維珍銀河股價大升38%，成交近137.67億美元，為當日成交第二大的美股，收報55.91美元，現市值逾134.58億美元。維珍銀河盤後續升5%至58.74美元。
維珍銀河行政總裁Michael Colglazier表示，是次獲FAA批准載客太空旅遊，是重要里程碑，公司計劃在今年夏天即進行全面載人試飛計劃。維珍銀河早前表示，正考慮重新安裝航班時間表，計劃提早在7月4日把Richard Branson送上太空。
美國現時主要有三家太空旅行公司，分別是馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下的Blue Origin與維珍銀河。SpaceX行政總裁Gwynne Shotwell隨即表示，力爭在7月將其火箭「星艦（Starship）」升空，完成首次軌道飛行。除了SpaceX外，Jeff Bezos將於7月搭乘Blue Origin的火箭登上太空。維珍銀河獲發首張商用太空飛行許可證，也意味着在這場太空競賽中領先一步。
【高息抗通脹】盤點美股8大高息藍籌股 最低一隻派息5厘：