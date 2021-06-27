屯馬綫正式通車 港鐵將額外送出10萬張免費單程車票

港鐵屯馬綫今日全線通車，港鐵安排在清晨5時50分，由宋皇臺站開出往屯門站的特別班次，港鐵管理層與一眾鐵路迷登上列車慶祝及合照。港鐵車務總監李家潤表示，屯馬綫全綫通車後會實施新票價，按調整機制下調1.85%，也會有多層優惠。港鐵行政總裁金澤培則表示，為慶祝屯馬綫全面通車，港鐵將額外送出10萬張免費單程車票，MTR Mobile登記用戶只要在7月指定日子登入就可以領取，先到先得，送完即止。

用八達通於優惠期內（2021年6月27日起至2022年1月1日）乘搭港鐡本地及過境車程，並於土瓜灣站，宋皇臺站、啟德站及顯徑站出閘或入閘，成人每程減1元，其他八達通減0.5元。

屯馬綫全長約56公里，共27個車站，貫通香港東西，為全港最長的鐵路線，包括土瓜灣站及宋皇臺站兩個新站。

土瓜灣站及宋皇臺站部分相片：

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編輯：黃銳