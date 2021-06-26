【再創紀錄】柏傲莊再有新高成交　開放式連天台戶874.3萬沽　呎價33117

港鐵屯馬綫全綫明天通車，位於大圍站上蓋的柏傲莊自然受惠。新世界（00017）早前加推貨尾單位應市，並於周六（26日）發售85伙，其中第一期佔18伙、第二期佔67伙。市場消息指，即日共沽79伙，套現近10億元。值得留意的是，其中一伙開放式連天台單位，錄得破頂成交。

柏傲莊第二期一伙開放式連天台單位，實用面積264平方呎，連128平方呎天台，剛以874.3萬元易手，成交呎價達33,117，料創同類戶型項目及新界雙新高。

資料顯示，項目自上年10月開售至今，於短短9個月內售出3,022伙，佔整個項目逾97%，套現近372億。

柏傲莊III示範單位

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