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【全球芯荒】英特爾CEO：芯片短缺問題下半年達高峰 芯片用途亦會逐一增加

環球政經 18:44 2021/06/26

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芯片是所有現代電子產品的核心組件，隨著全球經濟逐漸復甦，對芯片需求亦愈大。英特爾（Intel）行政總裁Pat Gelsinger早前接受訪問時稱，他預計芯片短缺問題將在今年下半年達到最嚴重狀態，其後會開始好轉。

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據《彭博》報道，Gelsinger表示：「我預計芯片行業在2023年之前不會恢復正常的供需狀況，」。他表示防疫措施和以及人們的工作方式改變，加速數碼化轉型，令全球對電子產品元件的需求大增。

Gelsinger又預計，長期而言芯片業正處於增長期，在接下來的十年中，芯片用途會逐一增加，如5G電話系統、電動汽車、廣泛的人工智能等，都將推動更大需求。

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作為全球最大的芯片製造商，英特爾的主要收入來自個人電腦和服務器芯片，以及數據中心和企業網絡的核心設備所用的處理器。

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撰文 : 陳楚琨

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