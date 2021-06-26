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美國5月死亡新冠患者 99%均無打完疫苗

環球社會熱點 18:09 2021/06/26

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美國上月超過1.8萬名死於新冠肺炎的患者，超過99%的人都並無完成接種新冠疫苗。

全球各地都加快為民眾接種新冠疫苗，而疫苗功效也受關注。美國政府的官方數據顯示，美國上月超過1.8萬名死於新冠肺炎的患者，超過99%的人都並無完成接種新冠疫苗，只有不足1%的人屬於突破感染。

以色列恢復室內口罩令 5成成年患者完成接種疫苗 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）的數據顯示，美國上月一共有超過1.8萬名新冠患者死亡，其中只有大約150人已經完成接種新冠疫苗。按上述數字換算，已完成接種者的比例僅為0.83%。

另外，美國上月有85.3萬名新冠患者住院，其中只有不足1,200人已完成接種新冠疫苗，完成接種者比例更只有0.14%。

上述數據反映，接種新冠疫苗能有效預防新冠肺炎引發的重症及死亡個案。CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）更表示，幾乎所有由新冠肺炎引發的死亡個案完全可事先預防，尤其是成年群體。

印度出現新變種Delta+ 已於全球11國出現 【下一頁】

雖然美國的每日新增個案與死亡人數，都已分別回落至平均11,310宗及305人的水平，但醫學專家仍呼籲公眾接種疫苗。

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）周二（22日）表示，美國的Delta變種（印度首先發現）個案急劇增加，佔美國近期新增個案約20%。

福西形容Delta變種為該國消除疫情的最大威脅，稱不少年青人對接種疫苗的態度猶豫不決，並憂慮部分接種率不高的地區會爆發疫情。

美國有66%的成年人口已接種最少一劑新冠疫苗，有56%的成年人口已完成接種（56%不代表兩劑接種率，部分美國人選擇接種只需一劑的強生疫苗）

責任編輯：鄭錦玲

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