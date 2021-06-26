【新股IPO】小鵬、蔚來、理想定位各不相同　一文睇清各款車型（圖集）

小鵬汽車（美：XPEV）（新上市編號：09868）下周三（30日）前​公開招股，小鵬汽車與蔚來（美：NIO）、理想汽車（美：LI）同被稱為中國的「造車新勢力」，但三間公司定位其實各不相同。

小鵬、蔚來、理想車型圖集：

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小鵬激光雷達車型年內亮相

小鵬汽車暫出產兩款電動車，包括G3 SUV及P7轎跑車，第三款量產車型P5亦將於年內亮相，預計成為首款配備激光雷達的量產電動車。技術投入是小鵬汽車的一大賣點，其電動車可以通過OTA固件進行更新升級，引入性能升級和新功能。今年，小鵬更新了自動駕駛系統XPILOT 3.0，為市場最先進的自動駕駛技術之一。

蔚來走高端路線、服務是護城河

蔚來的電動車定位於高端市場，單車平均售價比特斯拉（美：TSLA）還高，如車主購買一個年付費套餐，蔚來會承諾為車主解決維修、保養、充換電、道路救援、保險等所有麻煩事，創辦人李斌將用戶服務列為蔚來的「護城河」。

理想汽車未推出純電動車

理想汽車則至今還未推出純電動車，目前只有一款車型「理想ONE」，用的是「增程式電驅動技術」解決方案，原理是將油轉化為電，再將電輸出給驅動電機，由於大多數汽車公司把增程視為過渡技術，未有花精力研發它。然而，「理想ONE」仍然在中國暢銷，目前沒有一個本土品牌能賣30萬元以上，而月銷量可以超越「理想ONE」。據報，理想已經計劃在2023年推出其首款純電動車，加入純電的競爭。

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編輯：區嘉俊