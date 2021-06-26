研究：疫情期間女性平均育兒時間增173小時 為男性三倍

疫情令到人們留在家時間增多，但成人在家工作，同樣意味多花時間照顧停課在家的孩子。全球發展中心（Center for Global Development）周五發表一項全球研究，發現去年疫情間女性平均多花 173 小時照顧孩子，為男性的三倍。

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據《彭博》報道，疫情期間育兒需求猛增，但男性和女性並沒有平均分擔負擔。研究顯示，女性去年額外承擔了173個小時的 無償育兒 ，而男性則增加了59個小時。在低收入和中等收入國家，這種差距更大，女性照顧孩子的時間是男性的三倍多。

報道指，疫情所導致的經濟衰退，破壞了薪酬平等、女性芾場勞動力和失業方面的進展，在美國的黑人和拉丁裔女性尤其受到影響。據會計公司麥健時公司估計，全球女性的失業率大約是男性的 1.8 倍。 全球發展中心高級研究員、該研究的作者之一Charles Kenny表示，迎冠疫情只是暴露了現有的性別差異。

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該研究使用了聯合國教科文組織和經合組織的數據，衡量了疫情爆發前各國輟學在家的兒童的數量，以及男性和女性花在無償育兒上的平均時間。 Kenny 警告，隨著經濟重新開放和緊急預算到期，這些差距也不會消失。

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