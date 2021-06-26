比特幣迎來3萬美元保衛戰　華爾街專家：投資者別急入市　1.5萬美元有支持

比特幣（Bitcoin）持續受壓，更可能再度失守3萬美元的心理關口，雖然幣價走勢偏弱，但不少投資者有意趁機入市，希望趁低吸納。不過，華爾街著名投資大師、投資服務公司Guggenheim首席投資官Scott Minerd接受CNBC訪問時大唱反調，並建議投資者不用急着入市。

Scott Minerd說，比特幣真正低位約1萬美元，但情況有點極端，故料跌至1.5萬美元水平便有支持。值得留意的是，其他分析師預期比特幣跌至2萬美元便有支持，即Scott Minerd的看法比他們還要低25%。若以現價計算，比特幣料有逾五成的潛在跌幅。

Scott Minerd解釋說，比特幣在過去一年暴漲的其一因素是流動性增加，但自流動性消退，故其價格也應下回落，若從歷史數據來看，比特幣或要數年時間調整整固。

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