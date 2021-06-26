【打針優惠】水上的士營辦商派免費船票 已完成接種疫苗港人可搶先搭

運輸署日前公布「水上的士」渡輪服務，將於7月3日起逢周六晚上，以試辦形式提供「紅磡──尖沙咀東──中環（循環線）」短途服務。營辦商富裕小輪表示，為鼓勵市民盡快接種疫苗宣布，宣布推出「疫苗接種鼓勵計劃」，已完成接種者可獲免費「水上的士」全程船票。

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富裕小輪宣布，將於7月至9月期間推出「疫苗接種鼓勵計劃」，以先到先得形式，向已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民送出「水上的士」全程船票，包括60張今年7月1號晚上7時20分特別航班全程船票，以及其他時間每航班送出全程船票20張。合資格人士可通過「水上的士」熱線電話2994 8155進行登記。

「疫苗接種鼓勵計劃」條款及細則，可瀏覽此網站：https://bit.ly/3A2JO7i。

「水上的士」渡輪服務 7月起試辦短途航線【下一頁】

「水上的士」短途航線成人全程票價為48元，每一站分段收費為10元（紅磡──尖沙咀東）和14元（尖沙咀東──中環）。營辦商會為小童、長者及殘疾人士提供半價優惠。為慶祝香港特別行政區成立24周年，營辦商會於7月1日提供一個特別班次，於晚上7時20分在紅磡（南）渡輪碼頭開出。

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