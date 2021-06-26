【Tesla創辦人】馬斯克有豪宅不住　更出售所有物業　現居近400呎組合屋

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）向來與眾不同，雖然身為超級富豪，但不愛住大屋，早前更拋售所有住宅物業，搬到得州一個組合屋居住，而該組合屋面積僅近400呎。

馬斯克早前在Twitter指，已搬到得州Starbase市，並謂向Space X租屋，聲稱花費僅5萬美元。當時多數網民以為馬斯克所講「5萬美元」是每月租金，但據外媒報道，馬斯克現居於得州SpaceX基地內一間組合屋，面積近400呎，而他所講的「5萬美元」是指向製造商Boxabl購買該組合屋的價錢，即非租金。

Boxabl研發的組合屋

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值得留意的是，馬斯克所住的組合屋由初創公司Boxabl製造，能夠在工廠大規模量產，大幅降低興建成本，而且出廠時摺成一個盒，很容易運到任何地方使用。

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