傳LG成蘋果經銷商 遭三星及南韓手機分銷商協會反對

LG於今年4月宣布退出手機市場，近日有韓媒報道指，LG擬於今年下半年起於南韓實體店售賣 iPhone等蘋果產品，不過此舉遭三星(Samsung)及南韓手機分銷商協會反對。

自放棄手機業務後，LG的實體店Best Shop於韓國共有400多家空置櫃位，據稱LG正與讓蘋果磋商，讓iPhone、iPad與Apple Watch等相關產品於Best Shop販售 。

【筍工推介】破產管理署招聘行政助理 月薪逾2.5萬元 看看你是否符合入職條件【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

三星和 LG曾於2018年與南韓企業合作委員會簽訂協議，兩家手機品牌旗下實體店只可銷售自家手機。據韓媒《The Korea Herald（韓國先驅報）》報道，南韓手機分銷商協會擔心LG實體店銷售 iPhone 後，會讓其他手機品牌銷量下跌，直接影響廠商分紅。

【手機市場】蘋果三星推出LG手機舊換新計劃 擬爭奪市場【下一頁】

外國科技媒體《GSMArena》則報道，三星也同時向韓國三大營運商，包括LG U+施壓，要求LG同時在Best Shop商店銷售三星Galaxy系列手機。

另外韓媒《Business Korea》則報道，蘋果希望能在Best Shop一起販售Mac產品，惟LG本身擁有 gram的筆電系列，就雙方會出現的競爭問題，目前暫無定論該如何協調。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機