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傳LG成蘋果經銷商 遭三星及南韓手機分銷商協會反對

環球政經 16:35 2021/06/26

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LG於今年4月宣布退出手機市場，近日有韓媒報道指，LG擬於今年下半年起於南韓實體店售賣 iPhone等蘋果產品，不過此舉遭三星(Samsung)及南韓手機分銷商協會反對。

自放棄手機業務後，LG的實體店Best Shop於韓國共有400多家空置櫃位，據稱LG正與讓蘋果磋商，讓iPhone、iPad與Apple Watch等相關產品於Best Shop販售 。

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三星和 LG曾於2018年與南韓企業合作委員會簽訂協議，兩家手機品牌旗下實體店只可銷售自家手機。據韓媒《The Korea Herald（韓國先驅報）》報道，南韓手機分銷商協會擔心LG實體店銷售 iPhone 後，會讓其他手機品牌銷量下跌，直接影響廠商分紅。

【手機市場】蘋果三星推出LG手機舊換新計劃 擬爭奪市場【下一頁

外國科技媒體《GSMArena》則報道，三星也同時向韓國三大營運商，包括LG U+施壓，要求LG同時在Best Shop商店銷售三星Galaxy系列手機。

另外韓媒《Business Korea》則報道，蘋果希望能在Best Shop一起販售Mac產品，惟LG本身擁有 gram的筆電系列，就雙方會出現的競爭問題，目前暫無定論該如何協調。

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撰文 : 陳楚琨

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