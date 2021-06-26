以色列恢復室內口罩令 5成成年患者完成接種疫苗

以色列面對Delta變種（印度首先發現）病毒侵襲，近期的新冠肺炎確診個案開始急增，以色列政府宣布恢復室內口罩令的限制。以色列的新冠疫苗接種進度雖然理想，但當局指有5成確診成年新冠患者都已完成接種新冠疫苗。

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以色列衛生部周五（25日）宣布單日新增194宗確診個案，累計確診數字達到840,638宗。以色列的活躍個案也由803宗急增至984宗，為自5月8日以來的最高水平。

以色列的新冠疫苗接種率理想，於本月15日取消室內口罩令。但該國的確診個案其後有不斷上升的趨勢，當局於周五宣布重新實施室內口罩令。

與全球各國相比，以色列並非確診數字最多的頭幾個國家。但以色列近期的每日新增確診個案由10宗，大幅增加至周四（24日）的200多宗，增幅驚人。

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以色列政府抗疫專家小組負責人巴利奇（Ran Balicer）表示，以色列衛生官員進行的調查初步結果顯示，大約有一半的成年新冠患者都已完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗。

他表示上述個案正正屬於突破感染（breakthrough cases），即患者在接種最後一劑疫苗後的兩周或之後確診。他表示輝瑞疫苗非常有效，但這些個案反映接種疫苗後並非百分百免疫。

巴利奇也引述調查結果指，約有90%的新增個案都屬於感染Delta變種，有半數患者都是16歲以下的未成年人士，他們大部分都未接種新冠疫苗。

責任編輯：鄭錦玲